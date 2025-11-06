spot_img
giovedì 6 Novembre 2025
Officine Sostenibili ad Ecomondo, tra novità tecniche ed eventi

(Adnkronos) – Officine Sostenibili anche quest’anno è presente a Ecomondo, appuntamento di riferimento della green e circular economy alla Fiera di Rimini fino al 7 novembre.  I consulenti di Officine Sostenibili (padiglione B1, Stand 207-306) accolgono clienti, fornitori e stakeholder istituzionali per confrontarsi sulle ultime novità in ambito Arera. Grande attenzione alle campagne di comunicazione ambientale svolte negli ultimi mesi, ai risultati dei progetti di ricerca e sviluppo Leila e Icaro e all'Educational Goal Festival dedicato all’educazione alla sostenibilità. 
—sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

