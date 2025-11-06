spot_img
giovedì 6 Novembre 2025
Milano, 12enne investito da furgone: è gravissimo

(Adnkronos) – Un bambino di circa 12 anni è stato investito da un furgone questo pomeriggio, intorno alle 17.30, a Milano, all'angolo tra via Verro e via Antonini, nel quartiere Vigentino. La vittima era incosciente al momento dell'arrivo del 118, che lo ha trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul luogo dell'incidente sono presenti i genitori e la polizia locale di Milano. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

