spot_img
giovedì 6 Novembre 2025
spot_img

Instagram down oggi, problemi 6 novembre

adn-ultimora
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Instagram down oggi, problemi per gli utenti nella giornata del 6 novembre. Il social della galassia Meta è alle prese con disservizi, come evidenziano le segnalazioni raccolte dal sito downdetector, che monitora le anomalie della rete. I problemi non si limitano all'Italia. Le segnalazioni arrivano da utenti di numerosi paesi. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie