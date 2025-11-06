Instagram down oggi, problemi 6 novembre

(Adnkronos) – Instagram down oggi, problemi per gli utenti nella giornata del 6 novembre. Il social della galassia Meta è alle prese con disservizi, come evidenziano le segnalazioni raccolte dal sito downdetector, che monitora le anomalie della rete. I problemi non si limitano all'Italia. Le segnalazioni arrivano da utenti di numerosi paesi.
