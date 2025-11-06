(Adnkronos) – E' Daniele De Rossi il nuovo allenatore del Genoa dopo l’esonero di Patrick Vieira. Il club rossoblu ha annunciato oggi di aver affidata al tecnico romano "la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini". De Rossi sostituisce Patrick Vieira. La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pregara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle 14. "Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".
Genoa, Daniele De Rossi è il nuovo allenatore
