Formula 1, Verstappen in fuga a San Paolo, Norris e Piastri inseguono

(Adnkronos) – Tre piloti racchiusi in appena 36 punti con quattro gare, e due Sprint, ancora in calendario. Il Mondiale di Formula 1 2025 si prepara allo scatto finale senza un vero padrone, un evento che non accadeva da molti anni. Il Circus, nel weekend, approda in Sudamerica dove è in programma il Gran Premio di San Paolo, erede dello storico Gran Premio del Brasile. L’uomo da battere, sia per lo stato di forma che per aver trionfato sui tornanti di Interlagos nelle ultime due stagioni, è Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, secondo gli esperti Sisal, è favorito sia per la Sprint, vincente a 2,50, che nella Gara domenicale, primo a 2,25. Il numero 1 della Red Bull proverà ad accorciare il gap che lo divide dalla coppia McLaren per continuare a sognare una rimonta epica. Di tutt’altro avviso, ovviamente, è Lando Norris, trionfatore in Messico e nuovo leader iridato. Il britannico non ha un grande feeling con il tracciato sudamericano dove è salito sul gradino più alto del podio, ma nella Sprint, lo scorso anno. Il successo del pilota McLaren è offerto a 2,50 sia al sabato che alla domenica. L’ultima vittoria della scuderia inglese, a Interlagos, è datata 2012 con Jenson Button. Parte decisamente staccato, al momento, il dominatore della prima parte di stagione Oscar Piastri. L’australiano, insieme alla McLaren numero 81, ha avuto un crollo verticale dal Gran Premio di Olanda, 31 agosto, in poi: Verstappen gli ha recuperato 64 punti e il compagno di scuderia Norris 35. Piastri crede ancora fermamente nel titolo: un’impresa che lo farebbe diventare il terzo australiano, dopo Jack Brabham e Alan Jones, a conquistare la corona iridata. Il successo di Oscar è offerto a 6,00 per la Sprint mentre si scende a 5,00 per passare primo sotto la bandiera a scacchi domenica. Il secondo posto di Città del Messico ha dato fiducia a Charles Leclerc il quale, però, è consapevole della difficoltà di un trionfo a San Paolo del Brasile. La Ferrari, su questi tornanti, non vince dal 2017, con Sebastian Vettel, e vorrebbe interrompere il digiuno così da regalarsi il primo successo dell’anno: la vittoria del Predestinato pagherebbe 12 volte la posta. Decisamente più lontano, in quota a 33, Lewis Hamilton sulla seconda Rossa.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)