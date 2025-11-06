(Adnkronos) – Terza partita e terza sconfitta per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. Oggi, giovedì 6 novembre, nel suo ultimo match la 29enne toscana, numero 8 del mondo e già eliminata dal torneo, ha ceduto alla statunitense Jessica Pegula, numero 5 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e cinque minuti di gioco. Nei due match precedenti del torneo Paolini era stata battuta prima dalla russa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, all'esordio e poi dall'americana Coco Gauff, in entrambi i casi in due set.
Finals amare per Paolini, l’azzurra battuta anche da Pegula
