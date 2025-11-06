Energia, Roncari (A2A Ambiente): “Recuperiamo calore da data center per riscaldare le città”

(Adnkronos) – Un progetto di decarbonizzazione innovativo che trasforma il calore dei data center in energia per il teleriscaldamento urbano. È quello presentato da A2A Ambiente, premiato a Ecomondo 2025 dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. “Abbiamo meritato questo riconoscimento – ha dichiarato Fulvio Roncari, responsabile della Business Unit Ambiente di A2A Ambiente – per un progetto che recupera il calore generato dai server dei data center e lo trasferisce a un’acqua superdistillata fino a 65 gradi, che viene poi immessa nella rete di teleriscaldamento. Contribuiamo così a riscaldare circa 5.000 abitanti e a risparmiare 3.500 tonnellate di CO2 ogni anno”. Roncari ha aggiunto che “l’Italia è tra i migliori Paesi europei per il riciclo dei rifiuti, grazie anche alla sua storica scarsità di materie prime, ma resta ancora strada da fare sullo smaltimento dell’indifferenziato, soprattutto al Centro e Sud, per raggiungere la piena sostenibilità del ciclo dei rifiuti”.
