(Adnkronos) – Clash Royale in tilt. Il celebre gioco basato su battaglie fantasy è alle prese con problemi oggi 6 novembre, a giudicare dal boom di segnalazioni su downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Attorno alle 19.30, gli 'alert' relativi a Clash Royale si sono moltiplicati senza sostanziali variazioni di trend. Il problema evidenziato da Clash Royale, a giudicare dal monitoraggio di downdetector, è limitato all'Italia.
Clash Royale in tilt? I problemi e le segnalazioni oggi 6 novembre
