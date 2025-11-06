spot_img
giovedì 6 Novembre 2025
Clash Royale in tilt? I problemi e le segnalazioni oggi 6 novembre

adn-ultimora
10

(Adnkronos) – Clash Royale in tilt. Il celebre gioco basato su battaglie fantasy è alle prese con problemi oggi 6 novembre, a giudicare dal boom di segnalazioni su downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete. Attorno alle 19.30, gli 'alert' relativi a Clash Royale si sono moltiplicati senza sostanziali variazioni di trend. Il problema evidenziato da Clash Royale, a giudicare dal monitoraggio di downdetector, è limitato all'Italia. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

