(Adnkronos) – "Gattuso è l'uomo giusto per portare l'Italia al Mondiale. E' un sogno di tutti noi, salvo che per qualcuno che sembra quasi tifare contro. Noi invece abbiamo soltanto un grande amore: quello per la maglia azzurra, di tutte le discipline sportive, a partire dal calcio", le parole del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, ospite di Adnkronos.
Calcio, Abodi: “Andare al Mondiale sogno realizzabile, Gattuso ha la capacità di guidare il gruppo”
