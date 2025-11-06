Cacciari: “Meloni la migliore tra le destre europee”

(Adnkronos) – "Giorgia Meloni è la migliore tra le destre europee". E' la riflessione di Massimo Cacciari, ospite di Otto e Mezzo nel programma condotto da Lilli Gruber su La7, sulla caratura della presidente del Consiglio. "Rispetto ad altre destre europee, rispetto a quelle dei Paesi ex Patto di Varsavia, alla destra tedesca, ma anche a Le Pen, Giorgia Meloni si sforza costantemente — al di là dei suoi toni vittimistici — di riciclarsi, di ripulire ciò che si potrebbe ancora avere di lei come memoria. Tra tutte le destre europee credo che sia onestamente la migliore", dice il filosofo e politologo. Il dibattito istituzionale è monopolizzato dalla riforma della giustizia e dalla prospettiva di un referendum che, secondo Cacciari, non determinerà il destino del governo. "Giorgia Meloni non farà l'errore di Renzi, di personalizzare fino al punto per cui si vota per o contro di lei. Però sono un po' trascinati in quella deriva lì. E quindi io voterò no, ma non perché creda che se passa il sì sia la fine della democrazia italiana", afferma Cacciari. "Se perde il referendum, per il governo sono guai a livello di immagine".

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)