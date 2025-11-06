spot_img
giovedì 6 Novembre 2025
Bologna-Brann: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Il Bologna torna in campo in Europa League. Il club rossoblù sfida oggi, giovedì 6 novembre, i norvegesi del Brann – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall'Ara nella quarta giornata della seconda competizione continentale. La squadra di Italiano è reduce dalla vittora per 3-1 in trasferta contro il Parma e si trova al momento al 18esimo posto nella classifica di Europa League con 4 punti, mentre il Brann è, a sorpresa, ottavo a quota 6.  La sfida tra Bologna e Brann è in programma oggi, giovedì 6 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano. 
Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Helland, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Finne, Haaland. All. Alexandersson  Bologna-Brann sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com

