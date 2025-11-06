spot_img
giovedì 6 Novembre 2025
Ballando con le stelle, il piede di Fialdini ancora fasciato e dolorante ma lei non si arrende

(Adnkronos) – Il motto condiviso sui social anche con Milly Carlucci è 'the show must go on' e Francesca Fialdini è determinata a partecipare alla puntata di sabato di 'Ballando con le stelle', anche se la distorsione che si è procurata al piede destro durante le prove della scorsa settimana è tutt'altro che risolta e il piede è ancora fasciato e dolorante.  La conduttrice di 'Da noi… a ruota libera', finora tra le favorite per la vittoria dello show di Milly Carlucci, si sta sottoponendo ancora a fisioterapie e impacchi di ghiaccio perché tre dita del piede infortunato sono ancora gonfie e non le permettono di poggiare la parte anteriore del piede. Ma lei non demorde e da lunedì non ha mai mancato l'appuntamento all'Auditorium Rai del Foro Italico con il suo maestro nella sala prove, anche solo per memorizzare le coreografie.  A quanto apprende l'Adnkronos, Fialdini, su suggerimento del suo maestro Giovanni Pernice, starebbe valutando di esibirsi poggiando solo il tallone del piede destro, così da aggirare il problema delle dita gonfie e doloranti e da favorire il riassorbimento dell'edema. Dal suo entourage assicurano che, da grande sportiva, la giornalista non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di ritirarsi e che farà di tutto per essere presente e gareggiare anche questo sabato.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

