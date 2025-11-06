spot_img
Ascolti tv, Montalbano su Rai1 vince col 18,6%. L’access prime time è di Scotti

(Adnkronos) – La replica de 'Il Commissario Montalbano', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.947.000 spettatori, pari al 18,6% di share. Secondo posto per Canale 5 che con 'Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo' ha interessato 1.913.000 spettatori, raggiungendo il 15,7% di share mentre 'Chi l’ha Visto?' su Rai3 ha raccolto 1.560.000 spettatori e il 10,3% di share.  Fuori dal podio troviamo La7 con 'Una Giornata Particolare' che ha raggiunto 906.000 spettatori (5,4% share) mentre Italia1 con 'The Lost City' ha incollato allo schermo 889.000 spettatori (5,2% share). A seguire: Rai2 con 'The Equalizer – Il vendicatore' (853.000 spettatori, 5,2% share); Tv8 con la partita di Champions League Manchester City-Borussia Dortmund (585.000 spettatori, 3,1% share); Nove con 'La Corrida' (528.000 spettatori, 4,3% share) e Rete4 con 'Realpolitik' (378.000 spettatori, 3% share). In access prime time la sfida tra i game show è vinta da Canale 5 con 'La Ruota delle fortuna' che ha interessato 5.074.000 spettatori pari al 25,2% di share mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' ha raggiunto 4.521.000 spettatori (22,4% share). 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

