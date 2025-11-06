(Adnkronos) – La replica de 'Il Commissario Montalbano', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.947.000 spettatori, pari al 18,6% di share. Secondo posto per Canale 5 che con 'Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo' ha interessato 1.913.000 spettatori, raggiungendo il 15,7% di share mentre 'Chi l’ha Visto?' su Rai3 ha raccolto 1.560.000 spettatori e il 10,3% di share. Fuori dal podio troviamo La7 con 'Una Giornata Particolare' che ha raggiunto 906.000 spettatori (5,4% share) mentre Italia1 con 'The Lost City' ha incollato allo schermo 889.000 spettatori (5,2% share). A seguire: Rai2 con 'The Equalizer – Il vendicatore' (853.000 spettatori, 5,2% share); Tv8 con la partita di Champions League Manchester City-Borussia Dortmund (585.000 spettatori, 3,1% share); Nove con 'La Corrida' (528.000 spettatori, 4,3% share) e Rete4 con 'Realpolitik' (378.000 spettatori, 3% share). In access prime time la sfida tra i game show è vinta da Canale 5 con 'La Ruota delle fortuna' che ha interessato 5.074.000 spettatori pari al 25,2% di share mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' ha raggiunto 4.521.000 spettatori (22,4% share).
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Omicidio Cecchettin, la procura generale rinuncia all’appello per Turetta: ergastolo sarà definitivo
Ascolti tv, Montalbano su Rai1 vince col 18,6%. L’access prime time è di Scotti
(Adnkronos) – La replica de 'Il Commissario Montalbano', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.947.000 spettatori, pari al 18,6% di share. Secondo posto per Canale 5 che con 'Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo' ha interessato 1.913.000 spettatori, raggiungendo il 15,7% di share mentre 'Chi l’ha Visto?' su Rai3 ha raccolto 1.560.000 spettatori e il 10,3% di share. Fuori dal podio troviamo La7 con 'Una Giornata Particolare' che ha raggiunto 906.000 spettatori (5,4% share) mentre Italia1 con 'The Lost City' ha incollato allo schermo 889.000 spettatori (5,2% share). A seguire: Rai2 con 'The Equalizer – Il vendicatore' (853.000 spettatori, 5,2% share); Tv8 con la partita di Champions League Manchester City-Borussia Dortmund (585.000 spettatori, 3,1% share); Nove con 'La Corrida' (528.000 spettatori, 4,3% share) e Rete4 con 'Realpolitik' (378.000 spettatori, 3% share). In access prime time la sfida tra i game show è vinta da Canale 5 con 'La Ruota delle fortuna' che ha interessato 5.074.000 spettatori pari al 25,2% di share mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' ha raggiunto 4.521.000 spettatori (22,4% share).
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.