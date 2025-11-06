(Adnkronos) – “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz, sarà un torneo complicato”, ha spiegato all'Adnkronos il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. "La rinuncia alla Coppa Davis non l’ha presa a cuor leggero ed è strettamente legata alla conoscenza del suo fisico”.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz”
(Adnkronos) – “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz, sarà un torneo complicato”, ha spiegato all'Adnkronos il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. "La rinuncia alla Coppa Davis non l’ha presa a cuor leggero ed è strettamente legata alla conoscenza del suo fisico”.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.