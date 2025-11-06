spot_img
giovedì 6 Novembre 2025
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz”

(Adnkronos) – “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz, sarà un torneo complicato”, ha spiegato all'Adnkronos il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. "La rinuncia alla Coppa Davis non l’ha presa a cuor leggero ed è strettamente legata alla conoscenza del suo fisico”. 
