mercoledì 5 Novembre 2025
Venezuela, la battuta di Maduro: “In Usa ora sono più famoso di Taylor Swift”

(Adnkronos) – Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha detto di essere diventato ''più famoso'' di Taylor Swift o del rapper portoricano Bad Bunny per la copertura mediatica a lui riservata negli Stati Uniti dopo la crisi del suo Paese con Washington. Durante una riunione del suo partito Psuv, il Partito socialista unito del Venezuela, Maduro si è detto ''stupito di vedere la mia foto e la mia immagine su Fox News e Cnn, e penso tra me e me: 'Wow, quanta strada hai fatto Nico!'". Tra le risate dei presenti, in un intervento trasmesso dalla televisione di stato venezuelana, Maduro ha aggiunto: "Tra me e me penso: 'Wow, sono famoso. In questo momento sono più famoso di Taylor Swift negli Stati Uniti, di Karol G. Sono più famoso di Bad Bunny'''. Nel mezzo della crisi in corso con gli Stati Uniti, che hanno dispiegato navi da guerra nei Caraibi ufficialmente per un'operazione antidroga mirata al Venezuela, Maduro ha concluso il suo intervento con una battuta: "Ho persino voglia di registrare un album". Il presidente venezuelano ritiene comunque Washington stia usando il narcotraffico come pretesto "per imporre un cambio di regime" a Caracas e sequestrare il petrolio venezuelano. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

