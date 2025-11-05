spot_img
mercoledì 5 Novembre 2025
spot_img

Vendita stadio San Siro, Procura di Milano indaga per turbativa d’asta

adn-primapagina
22

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La Procura di Milano indaga per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio San Siro. E' quanto si apprende nel giorno del rogito notarile per il Meazza. Il Comune di Milano ha reso noto che nella giornata odierna è stato firmato dal Comune e dalla società Stadio San Siro l'atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, qualificato, nell'ambito del vigente Pgt-Piano di governo del territorio, quale 'Grande funzione urbana San Siro', a seguito della proposta presentata da Ac Milan e Fc Internazionale Milano, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 ('Legge Stadi'). 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie