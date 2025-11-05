(Adnkronos) – La Procura di Milano indaga per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio San Siro. E' quanto si apprende nel giorno del rogito notarile per il Meazza. Il Comune di Milano ha reso noto che nella giornata odierna è stato firmato dal Comune e dalla società Stadio San Siro l'atto notarile relativo alla compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, qualificato, nell'ambito del vigente Pgt-Piano di governo del territorio, quale 'Grande funzione urbana San Siro', a seguito della proposta presentata da Ac Milan e Fc Internazionale Milano, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 ('Legge Stadi').
Vendita stadio San Siro, Procura di Milano indaga per turbativa d’asta
