Tumori, Talmelli (Europa Uomo): “Cancro prostata non è tabù ma se ne parla poco”

(Adnkronos) – "Il tumore della prostata non è solamente biologia, ma è un qualcosa che colpisce anche la persona" nella sua interezza, "l'intimità e il senso di virilità dell'uomo. Questo ha fatto sì che nel corso del tempo chiunque parlasse di tumore della prostata" finisse per essere deriso, "ma attualmente non è così". Lo ha detto il presidente di Europa Uomo, Claudio Talmelli, partecipando alla conferenza stampa 'Oltre la frammentazione: strategie integrate per la gestione del tumore della prostata metastatico', oggi nella Sala stampa della Camera dei deputati. "Le cure sono molto migliorate, ormai non si parla più di sopravvivenza, ma di qualità della vita – ha sottolineato Talmelli – Nonostante ciò, ancora si discute poco del tumore della prostata. Ci deve essere un'azione concertata tra gli elementi della comunicazione classica, la parte scientifica, le associazioni dei pazienti e le istituzioni".

