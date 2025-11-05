(Adnkronos) – "Il tumore della prostata è la patologia con l'incidenza più elevata nel nostro Paese. Necessità di gestione complessiva della patologia a 360 gradi, presa in carico e lavoro in team o lavoro multidisciplinare vuol dire Prostate Cancer Unit". Lo ha detto Giuseppe Procopio, direttore Programma Prostata e Struttura dipartimentale di Oncologia medica genitourinaria, Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, intervenendo all'incontro con la stampa 'Oltre la frammentazione: strategie integrate per la gestione del tumore della prostata metastatico', che si è svolto oggi nella Sala stampa della Camera dei deputati. "Questi modelli organizzativi prevedono figure di specialisti come l'oncologo, il radioterapista e l'urologo, ma anche figure che sono di supporto e che possono aiutare nell'interpretazione diagnostica e nella strategia di trattamento – ha spiegato Procopio – La messa insieme di queste competenze garantisce oggi la presa in carico a 360 gradi, ma anche la gestione ottimale e adeguata per il paziente. Questo è un modello virtuoso funzionale che esiste in tante realtà: la prossima sfida – ha concluso – è estenderlo il più possibile su tutto il territorio nazionale".
Tumori, oncologo Procopio: “Prostate Cancer Unit modello da estendere in tutta l’Italia”
