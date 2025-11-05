(Adnkronos) – Ecosfera Servizi ha ottenuto il rating Get It Fair (Gif), riconoscimento internazionale che premia le imprese capaci di creare valore sostenibile in modo trasparente e responsabile. Il rating, conferito sulla base di una valutazione indipendente, attesta l’operato dell’azienda in linea con i principi Esg, certificando l’impegno nella tutela dei diritti umani, nella valorizzazione delle persone e nella protezione dell’ambiente. Lo annuncia Ecosfera Servizi in una nota. “Il conseguimento del rating Get It Fair rappresenta per noi un traguardo di grande valore – afferma il presidente Floriana Tomassetti – È la conferma che il nostro percorso verso etica, trasparenza e sostenibilità è concreto e condiviso da tutta la nostra organizzazione. Continueremo a migliorare, per contribuire a un futuro più equo e sostenibile”. Ecosfera Servizi è una realtà di riferimento nella gestione integrata di servizi ambientali, energetici e industriali. Attraverso soluzioni innovative orientate all’efficienza e alla riduzione degli impatti, l’azienda supporta imprese e pubbliche amministrazioni nella transizione ecologica, favorendo economia circolare, ottimizzazione dei consumi e uso responsabile delle risorse.
Sostenibilità, Ecosfera Servizi ottiene il rating Get It Fair
