mercoledì 5 Novembre 2025
Putin avverte: “La Russia risponderà ai test nucleari di Usa e altri Stati”

(Adnkronos) – La Russia "dovrà rispondere in modo adeguato" a test nucleari "condotti dagli Stati Uniti o da altri Paesi". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di sicurezza, sottolineando che "se gli Stati Uniti o altri Paesi, che fanno parte del Trattato" di non proliferazione nucleare, "avessero condotto i test, la Russia avrebbe dovuto adottare misure adeguate in risposta". L'intervento del leader del Cremlino arriva dopo che, nei giorni scorsi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato di aver dato istruzioni per riprendere i test sulle armi nucleari, sostenendo che alcuni altri paesi stavano facendo altrettanto. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

