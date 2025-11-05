(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo per inseguire una qualificazione last minute alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 5 novembre, il tennista azzurro affronta Stan Wawrinka – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dell'Atp 250 di Atene. In caso di successo nel torneo greco, il numero 9 del ranking Atp salirebbe all'ottavo posto nella Race e staccherebbe il pass per il 'Torneo dei Maestri', che chiuderà la stagione. In caso di passaggio del turno, agli ottavi di finale Musetti affronterà il vincente della sfida tra Muller e Etcheverry.
Musetti-Wawrinka, oggi l’azzurro in campo ad Atene – Diretta
