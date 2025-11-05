(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo per inseguire una qualificazione last minute alle Atp Finals di Torino. Oggi, mercoledì 5 novembre, il tennista azzurro affronta Stan Wawrinka nel secondo turno dell'Atp 250 di Atene. In caso di successo nel torneo greco, il numero 9 del ranking Atp salirebbe all'ottavo posto nella race e staccherebbe il pass per il 'Torneo dei Maestri', che chiuderà la stagione. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. Il match tra Musetti e Wawrinka inizierà non prima delle 17. C'è solo un precedente tra i due e risale agli Internazionali di Roma del 2020, con vittoria dell'azzurro 6-0 7-6.
Musetti-Wawrinka sarà disponibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Musetti-Wawrinka ad Atene: orario, precedenti e dove vederla
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.