Lo Sport unisce – Olimpiadi Milano-Cortina 2026: al Gherlinda le premiazioni del concorso di disegno

Cerimonia sabato 8 novembre alle 11 al centro di intrattenimento di Corciano – Riservato a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Corciano. In palio mille euro da spendere per materiale e attrezzature sportive

(AVInews) – Corciano, 4 nov. – Si terrà sabato 8 novembre alle 11 al centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano la premiazione dei vincitori del concorso di disegno ‘Lo Sport unisce – Olimpiadi Milano-Cortina 2026’, riservato alle classi quarte e quinte della scuola primaria Direzione didattica di Corciano ‘Villaggio Girasole’ e della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo ‘Benedetto Bonfigli’ di Corciano. Il concorso è promosso da centro di intrattenimento Gherlinda, Coni Umbria, Comitato italiano paralimpico (Cip) Umbria e patrocinato dal Comune di Corciano e di Perugia.

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti, per il centro Gherlinda, Simone Mainiero ed Eugenio Miccio; Francesco Cocilovo, assessore allo Sport del Comune di Corciano, Pierluigi Vossi, assessore allo Sport del Comune di Perugia, Aurelio Forcignanò, presidente del Coni Umbria, Roberto Sparnaccini, delegato Coni Umbria, Marco Peciarolo, presidente Cip Umbria e Domenico Ignozza, rappresentante dei delegati provinciali alla Giunta nazionale del Coni.

Il concorso si inserisce nell’ambito della settima edizione del Gherlinda Sport Village 2025 e intende valorizzare la creatività dei ragazzi, favorendo la riflessione sui valori dello sport, della collaborazione, del rispetto e dell’inclusione, prendendo ispirazione dai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Una commissione giudicatrice esaminerà le opere degli alunni che rimarranno esposte al Gherlinda e il vincitore assoluto riceverà un premio di mille euro destinato all’acquisto di materiale e attrezzature sportive per la scuola di cui fa parte. Nel corso della cerimonia di premiazione verrà consegnata una targa alle prime quattro opere selezionate per ciascuna scuola, biglietti omaggio per il The Space Cinema a tutti i partecipanti all’evento ed eventuali menzioni speciali per originalità e valore educativo dei disegni prodotti.