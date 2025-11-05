spot_img
mercoledì 5 Novembre 2025
Investito da auto pirata, morto 86enne a Milano

(Adnkronos) – E' morto il pedone di 86 anni che questa mattina è stato investito da un furgone all'angolo tra via Fratelli Bronzetti e via Melloni a Milano. La vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto dal mezzo, poi fuggito senza prestare soccorso.  
