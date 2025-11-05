spot_img
mercoledì 5 Novembre 2025
spot_img

Giallo in Veneto, due maratoneti della stessa squadra morti nel sonno

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – E' giallo sulla morte di Alberto Zordan e Anna Zilio, maratoneti tesserati per la stessa squadra, la veronese Team Km Sport, morti in circostanze simili. Zorban, i cui funerali si svolgeranno domani alle 15 a Sovizzo (Vicenza), 48 anni, atleta serio e scrupoloso sebbene non fosse un professionista, è morto nel suo letto nella notte tra sabato e domenica scorsa. Il suo decesso fa il paio con quello della sua compagna di squadra, la vicentina Anna Zilio di 39 anni, avvenuta in circostanze simili nella sua casa di Verona il 13 ottobre scorso.  Come riporta il Corriere del Veneto, per entrambi i decessi le procure di Vicenza e Verona hanno disposto l’autopsia per accertare le cause che hanno portato alla morte a distanza di così poco tempo l’uno dall’altra.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie