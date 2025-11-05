Classifica imprese umbre: Pac 2000, Acciai Speciali Terni e Brunello Cucinelli ai vertici

Torna la classifica delle imprese umbre, con Pac 2000, Acciai Speciali Terni e Brunello Cucinelli ai primi posti. Come ogni anno, Acacia Group ha analizzato i principali dati economici regionali elaborando i bilanci 2024 delle più solide realtà umbre. L’analisi, basata sui bilanci depositati al 25 ottobre 2025, offre una panoramica delle prime venti imprese umbre per fatturato. Ne emerge l’immagine di un territorio che continua a dimostrare capacità di adattamento e visione strategica.

Il vertice della classifica resta dominato dalla grande distribuzione, dalla meccanica e dal manifatturiero. Un cambiamento significativo: Coop Centro Italia esce dall’elenco a seguito della fusione con Coop Etruria, con sede in Toscana. Complessivamente, le prime venti imprese superano un valore della produzione di oltre 10 miliardi di euro, una fetta sostanziale del Pil regionale. Pac 2000 e Acciai Speciali Terni rappresentano i pilastri del sistema industriale umbro, con un volume d’affari che copre quasi la metà dell’aggregato delle prime dieci. Seguono Brunello Cucinelli, Eurospin Tirrenica, Tiberina Holding, Metalmeccanica Tiberina ed Ecosuntek.

La marginalità operativa media dell’11,4 per cento indica una struttura produttiva solida. Le punte di efficienza più alte, superiori al 25 per cento, restano nei settori del lusso e del cemento.

Sul fronte degli utili, in cima alla classifica si conferma Brunello Cucinelli con 128 milioni e mezzo di euro, seguito da Colacem con 115 milioni e 800 mila euro e Pac 2000 con 110 milioni e 900 mila euro. Francesco Pace, presidente di Acacia Group, sottolinea che gli imprenditori umbri chiedono di poter operare senza ostacoli burocratici e tasse non funzionali. L’Umbria, secondo Pace, ha tutte le carte in regola per sfruttare la Zona economica speciale e farne un laboratorio di crescita sostenibile.