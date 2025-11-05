Berrettini-Vukic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini scende in campo a Metz. Oggi, mercoledì 5 novembre, il tennista azzurro affronta l'australiano Aleksandar Vukic, numero 87 del mondo, – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dell'Atp 250 francese. Al primo turno del torneo greco Berrettini ha battuto il francese Quentin Halys imponendosi in due set con il punteggio di 6-2, 6-4, mentre Vukic ha superato un altro transalpino, Corentin Moutet, in tre set. La sfida tra Berrettini e Vukic è in programma oggi, mercoledì 5 novembre, alle ore 19.40. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, vinti entrambi dall'azzurro. L'ultimo incontro risale alla semifinale del torneo di Phoenix del 2024, quando Berrettini si impose in due set. Berrettini-Vukic sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.
