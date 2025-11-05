(Adnkronos) – Ore di apprensione per Ambra Fabbri, 18 anni di Ferrara e domiciliata a Milano, scomparsa da circa due settimane. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di Porotto, dopo che non sono più riusciti a contattarla al cellulare, che da tempo risulta spento. La 18enne viveva a Milano da un paio di mesi, dove lavorava saltuariamente come pr in discoteca. I militari, impegnati nelle ricerche, hanno diffuso la foto della ragazza, segnalandone la scomparsa.
Ambra Fabbri scomparsa da due settimane: ricerche in corso
