spot_img
mercoledì 5 Novembre 2025
spot_img

Ambra Fabbri scomparsa da due settimane: ricerche in corso

adn-ultimora
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Ore di apprensione per Ambra Fabbri, 18 anni di Ferrara e domiciliata a Milano, scomparsa da circa due settimane. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di Porotto, dopo che non sono più riusciti a contattarla al cellulare, che da tempo risulta spento. La 18enne viveva a Milano da un paio di mesi, dove lavorava saltuariamente come pr in discoteca. I militari, impegnati nelle ricerche, hanno diffuso la foto della ragazza, segnalandone la scomparsa. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie