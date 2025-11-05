(Adnkronos) – Osama Al-Masri è stato arrestato oggi, mercoledì 5 novembre, a Tripoli su ordine del procuratore generale che ne ha disposto il trasferimento in custodia cautelare. Lo ha reso noto Libya 24 sul suo account di 'X'. La Procura generale libica ha ordinato il suo rinvio a giudizio con l'accusa di aver torturato detenuti e di aver procurato la morte di uno di loro nel carcere di Tripoli. Era ricercato dalla Corte penale internazionale.
Almasri arrestato a Tripoli: “Torturò detenuti causando la morte di uno di loro”
