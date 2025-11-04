spot_img
martedì 4 Novembre 2025
WhatsApp down oggi, problemi 4 novembre. Cosa succede

(Adnkronos) – WhatsApp down oggi in Italia, con problemi nell'invio e nella ricezione di messaggi anche sulla versione web. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia un'impennata nelle segnalazioni di disservizi. I problemi non sono limitati al nostro paese ma, a giudicare dalle segnalazioni raccolte da downdetector, riguardano numerosi paesi: dalla Spagna alla Germania, dagli Stati Uniti al Brasile. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

