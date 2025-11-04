(Adnkronos) – Ecomondo 2025 parte all’insegna dei record. La grande fiera internazionale dedicata all’economia circolare e alla transizione ecologica, organizzata da Italian Exhibition Group, ha inaugurato oggi la sua nuova edizione a Rimini Fiera con numeri senza precedenti. “Abbiamo raggiunto risultati mai toccati prima – ha dichiarato Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group (Ieg), a margine della cerimonia di apertura – 166mila metri quadrati di spazio espositivo, tutti i 30 padiglioni occupati, 1.700 brand presenti con i loro prodotti e soluzioni e 350 buyer provenienti da oltre 66 Paesi del mondo. È un nuovo record assoluto, non solo in termini di partecipazione, ma anche di internazionalità”. Secondo Ermeti, la fiera conferma il suo ruolo di riferimento mondiale per le imprese della sostenibilità. “Quest’anno – ha aggiunto – assistiamo a una crescita importante di partecipazione da nuove aree del pianeta: dal Nord Africa, dall’Africa subsahariana, dall’America Latina e dall’Europa dell’Est. È la dimostrazione di come la transizione ecologica sia ormai una priorità condivisa a livello globale”. “Ecomondo – ha concluso Ermeti – non è più soltanto una manifestazione fieristica: è diventata un ecosistema che riunisce ricerca, industria, istituzioni e investitori, uno spazio dove si definiscono le strategie del futuro per un’economia più sostenibile e circolare. Tutte le imprese che guardano con serietà alla green economy non possono più permettersi di mancare”.
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Sostenibilità, Ermeti (Ieg): “Ecomondo 2025 edizione da record”
(Adnkronos) – Ecomondo 2025 parte all’insegna dei record. La grande fiera internazionale dedicata all’economia circolare e alla transizione ecologica, organizzata da Italian Exhibition Group, ha inaugurato oggi la sua nuova edizione a Rimini Fiera con numeri senza precedenti. “Abbiamo raggiunto risultati mai toccati prima – ha dichiarato Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group (Ieg), a margine della cerimonia di apertura – 166mila metri quadrati di spazio espositivo, tutti i 30 padiglioni occupati, 1.700 brand presenti con i loro prodotti e soluzioni e 350 buyer provenienti da oltre 66 Paesi del mondo. È un nuovo record assoluto, non solo in termini di partecipazione, ma anche di internazionalità”. Secondo Ermeti, la fiera conferma il suo ruolo di riferimento mondiale per le imprese della sostenibilità. “Quest’anno – ha aggiunto – assistiamo a una crescita importante di partecipazione da nuove aree del pianeta: dal Nord Africa, dall’Africa subsahariana, dall’America Latina e dall’Europa dell’Est. È la dimostrazione di come la transizione ecologica sia ormai una priorità condivisa a livello globale”. “Ecomondo – ha concluso Ermeti – non è più soltanto una manifestazione fieristica: è diventata un ecosistema che riunisce ricerca, industria, istituzioni e investitori, uno spazio dove si definiscono le strategie del futuro per un’economia più sostenibile e circolare. Tutte le imprese che guardano con serietà alla green economy non possono più permettersi di mancare”.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.