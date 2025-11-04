(Adnkronos) – C'è un fermo per l'omicidio di Marco Veronese, l'imprenditore 39enne ucciso a coltellate in strada, sotto casa dei genitori, nella notte del 23 ottobre scorso a Collegno, nel torinese. Si tratterebbe di una persona legata sentimentalmente alla ex compagna della vittima che a quanto si apprende avrebbe confessato il delitto. A carico dell'uomo i carabinieri, coordinati dalla procura di Torino, avrebbero raccolto gravi indizi di responsabilità. Le indagini, avviate e proseguite senza sosta per due settimane dai carabinieri, hanno permesso di ricostruire l'arrivo dell'uomo sul luogo del delitto e la sua successiva fuga a bordo di un veicolo il cui percorso è stato ricostruito dagli investigatori attraverso l'esame delle registrazioni di centinaia di sistemi di sorveglianza, privati e pubblici, della zona. L'esame dei filmati e dei dati dei tabulati telefonici delle utenze presenti lungo il percorso hanno portato gli investigatori all'individuazione del presunto responsabile che è stato sottoposto a fermo per omicidio.
Marco Veronese ucciso a coltellate in strada a Collegno, fermato un uomo: avrebbe confessato
