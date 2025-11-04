Endocrinologia, oltre 1.000 specialisti al congresso nazionale Ame 

(Adnkronos) – Corsi pratici su ecografia tiroidea, andrologia, intelligenza artificiale e telemedicina, oltre ai minicorsi su obesità, osteoporosi e diabete. Sono i temi al centro del XXIV Congresso nazionale Ame – Associazione medici endocrinologi, in calendario a Roma dal 6 al 9 novembre. Tra i relatori internazionali sono attesi Kevan Herold, dell'università americana di Yale, e Annunziata Lapolla, che affronteranno le nuove frontiere dell'immunoterapia e della gravidanza nelle pazienti diabetiche. "Oltre 1.000 endocrinologi iscritti al congresso nazionale rappresentano un successo che conferma la centralità dell'evento per medici, ricercatori e operatori sanitari – afferma Andrea Frasoldati, presidente Ame – A 25 anni dalla fondazione, Ame conferma la propria missione di promuovere la formazione continua e il confronto tra specialisti dell’endocrinologia italiana". Al congresso Ame uno spazio è dedicato anche all'intelligenza artificiale destinata a diventare uno strumento di supporto fondamentale per l'endocrinologo – prospetta la società scientifica – ma anche al tema degli interferenti endocrini (Ie), sostanze chimiche capaci di alterare l'equilibrio ormonale. "Gli Ie colpiscono soprattutto i soggetti più vulnerabili, come feti e adolescenti – chiarisce Agostino Paoletta, segretario nazionale Ame – e si trovano in pesticidi, plastiche, cosmetici e inquinanti ambientali persistenti". Le malattie tiroidee colpiscono oltre 2 milioni di italiani, con netta prevalenza femminile, ricorda l'Ame. Nel 2024 sono stati diagnosticati oltre 11mila nuovi casi di tumore tiroideo, con prognosi generalmente favorevole, ma necessità di follow-up costante. "La gestione del tumore tiroideo – spiega Rinaldo Guglielmi, coordinatore della Commissione tiroide Ame – è oggi guidata dalle nuove linee guida dell'Ata – American Thyroid Association, che privilegiano strategie conservative e attenzione alla qualità di vita dei pazienti". Aggiunge Enrico Papini, coordinatore del Comitato scientifico Ame: "Le linee Guida 2025 della European Thyroid Association chiariscono inoltre la gestione dell'ipotiroidismo primario, un problema apparentemente semplice ma di grande impatto sulla qualità della vita". Per quanto riguarda sovrappeso e obesità, l'Italia è al quarto posto in Europa per prevalenza nell'età infantile. La recente legge Pella riconosce l'obesità come malattia cronica e la inserisce nei Livelli essenziali di assistenza. "In Italia l'obesità resta un'emergenza silenziosa che coinvolge oltre 6 milioni di persone – sottolinea Marco Chianelli, coordinatore della Commissione obesità Ame – Servono misure efficaci di prevenzione e trattamento". Le nuove terapie, come semaglutide e tirzepatide – concludono gli esperti – consentono una riduzione media del peso del 20% e migliorano le complicanze metaboliche.
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Endocrinologia, oltre 1.000 specialisti al congresso nazionale Ame
(Adnkronos) – Corsi pratici su ecografia tiroidea, andrologia, intelligenza artificiale e telemedicina, oltre ai minicorsi su obesità, osteoporosi e diabete. Sono i temi al centro del XXIV Congresso nazionale Ame – Associazione medici endocrinologi, in calendario a Roma dal 6 al 9 novembre. Tra i relatori internazionali sono attesi Kevan Herold, dell'università americana di Yale, e Annunziata Lapolla, che affronteranno le nuove frontiere dell'immunoterapia e della gravidanza nelle pazienti diabetiche. "Oltre 1.000 endocrinologi iscritti al congresso nazionale rappresentano un successo che conferma la centralità dell'evento per medici, ricercatori e operatori sanitari – afferma Andrea Frasoldati, presidente Ame – A 25 anni dalla fondazione, Ame conferma la propria missione di promuovere la formazione continua e il confronto tra specialisti dell’endocrinologia italiana". Al congresso Ame uno spazio è dedicato anche all'intelligenza artificiale destinata a diventare uno strumento di supporto fondamentale per l'endocrinologo – prospetta la società scientifica – ma anche al tema degli interferenti endocrini (Ie), sostanze chimiche capaci di alterare l'equilibrio ormonale. "Gli Ie colpiscono soprattutto i soggetti più vulnerabili, come feti e adolescenti – chiarisce Agostino Paoletta, segretario nazionale Ame – e si trovano in pesticidi, plastiche, cosmetici e inquinanti ambientali persistenti". Le malattie tiroidee colpiscono oltre 2 milioni di italiani, con netta prevalenza femminile, ricorda l'Ame. Nel 2024 sono stati diagnosticati oltre 11mila nuovi casi di tumore tiroideo, con prognosi generalmente favorevole, ma necessità di follow-up costante. "La gestione del tumore tiroideo – spiega Rinaldo Guglielmi, coordinatore della Commissione tiroide Ame – è oggi guidata dalle nuove linee guida dell'Ata – American Thyroid Association, che privilegiano strategie conservative e attenzione alla qualità di vita dei pazienti". Aggiunge Enrico Papini, coordinatore del Comitato scientifico Ame: "Le linee Guida 2025 della European Thyroid Association chiariscono inoltre la gestione dell'ipotiroidismo primario, un problema apparentemente semplice ma di grande impatto sulla qualità della vita". Per quanto riguarda sovrappeso e obesità, l'Italia è al quarto posto in Europa per prevalenza nell'età infantile. La recente legge Pella riconosce l'obesità come malattia cronica e la inserisce nei Livelli essenziali di assistenza. "In Italia l'obesità resta un'emergenza silenziosa che coinvolge oltre 6 milioni di persone – sottolinea Marco Chianelli, coordinatore della Commissione obesità Ame – Servono misure efficaci di prevenzione e trattamento". Le nuove terapie, come semaglutide e tirzepatide – concludono gli esperti – consentono una riduzione media del peso del 20% e migliorano le complicanze metaboliche.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.