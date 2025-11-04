(Adnkronos) – La fiction 'Blanca 3', in onda ieri lunedì 3 novembre, su Rai1 vince la sfida del prime time catturando l'attenzione di 4.253.000 spettatori con uno share del 25.3%. Secondo posto per 'Grande Fratello'. Il reality di Canale 5, ha infatti interessato 1.893.000 spettatori, pari a uno share del 14,7% mentre Rai3 con 'Lo Stato delle Cose' ha raccolto 930.000 spettatori e il 6,2% di share. Fuori dal podio troviamo Italia1 con 'Fast & Furious 5' che ha raggiunto 914.000 spettatori (5,5% share) mentre La7 con 'La Torre di Babele' ha ottenuto 810.000 spettatori (4,4% share). A seguire: Tv8 con 'GialappaShow' (733.000 spettatori, 4,5% share); Rai2 con 'Lo Spaesato' (660.000 spettatori, 3,9% share); Rete4 con 'Quarta Repubblica' (566.000 spettatori, 4,4% share) e Nove con 'Little Big Italy' (393.000 spettatori, 2,2% share). In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha prevalso con 5.332.000 spettatori e il 25,2% di share mentre 'Affari Tuoi' su Rai1, ha incollato allo schermo 4.988.000 spettatori e il 23,5% di share.
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ascolti tv, ‘Blanca 3’ su Rai1 vince prime time
(Adnkronos) – La fiction 'Blanca 3', in onda ieri lunedì 3 novembre, su Rai1 vince la sfida del prime time catturando l'attenzione di 4.253.000 spettatori con uno share del 25.3%. Secondo posto per 'Grande Fratello'. Il reality di Canale 5, ha infatti interessato 1.893.000 spettatori, pari a uno share del 14,7% mentre Rai3 con 'Lo Stato delle Cose' ha raccolto 930.000 spettatori e il 6,2% di share. Fuori dal podio troviamo Italia1 con 'Fast & Furious 5' che ha raggiunto 914.000 spettatori (5,5% share) mentre La7 con 'La Torre di Babele' ha ottenuto 810.000 spettatori (4,4% share). A seguire: Tv8 con 'GialappaShow' (733.000 spettatori, 4,5% share); Rai2 con 'Lo Spaesato' (660.000 spettatori, 3,9% share); Rete4 con 'Quarta Repubblica' (566.000 spettatori, 4,4% share) e Nove con 'Little Big Italy' (393.000 spettatori, 2,2% share). In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha prevalso con 5.332.000 spettatori e il 25,2% di share mentre 'Affari Tuoi' su Rai1, ha incollato allo schermo 4.988.000 spettatori e il 23,5% di share.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.