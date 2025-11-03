spot_img
lunedì 3 Novembre 2025
Travolto in bici da un’auto pirata, morto Ettore Pausini: lo zio di Laura

(Adnkronos) – Lutto per Laura Pausini. Lo zio è stato investito in bici alle porte di Bologna ed è morto. Lo rivela 'il Resto del Carlino'. Ettore Pausini aveva 78 anni ed era il fratello del padre della cantante. L’auto che lo ha travolto è fuggita subito dopo l’incidente. Lo scontro è avvenuto sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna. Sono in corso le indagini per rintracciare il pirata. 
