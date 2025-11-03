Travolto da muletto in un’azienda del piacentino, muore 64enne

(Adnkronos) – Questa mattina un 64enne è morto in un’azienda di materiale edile a San Giorgio Piacentino (Piacenza). L’uomo, un cliente, stava caricando del materiale su un proprio mezzo quando è stato investito da un muletto. I tentativi di rianimazione da parte da parte del 118 sono stati vani. Sul posto anche il personale di Medicina del Lavoro dell’Ausl di Piacenza e i carabinieri.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)