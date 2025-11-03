spot_img
Terremoto in Afghanistan, almeno 20 morti e 320 feriti

(Adnkronos) – Il potente terremoto di magnitudo 6,3 che ha colpito l'Afghanistan settentrionale durante la notte ha ucciso più di 20 persone e ne ha ferite circa 320. Lo ha dichiarato il ministero della Salute del Paese. Nelle province di Balkh e Samangan "circa 320 connazionali sono rimasti feriti e più di 20 sono stati uccisi", ha dichiarato il portavoce del ministero Sharafat Zaman in un videomessaggio condiviso con i giornalisti, specificando che si tratta di un bilancio preliminare. 
Danneggiata la Moschea Blu di Mazar-i-Sharif, un monumento del XV secolo famoso per le sue piastrelle dai colori vivaci. Alcuni pezzi della struttura decorata, in particolare quelli di uno dei suoi minareti, si sono staccati e sono sparsi nel parco della moschea, uno dei pochi siti turistici del Paese. 
