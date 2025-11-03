Lucia Aleotti riceve il Collare d’oro al Merito Sportivo del Coni

(Adnkronos) –
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha conferito a Lucia Aleotti, azionista e membro del Board di Menarini, il Collare d'Oro al Merito Sportivo per il ruolo del Premio Internazionale Fair Play Menarini nel promuovere i valori della correttezza nello sport. Si tratta della più alta onorificenza sportiva nazionale.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, alla presenza del ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e delle massime autorità di governo, del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (Cip). A valere questo riconoscimento sono stati lo sforzo e le energie profusi al servizio dello sport da Lucia e Alberto Giovanni Aleotti attraverso la Fondazione Fair Play Menarini. Il Premio Internazionale Fair Play Menarini celebra gli atleti divenuti in tutto il mondo portabandiera di etica, lealtà e rispetto, con un'attenzione speciale dedicata ai gesti di correttezza compiuti dalle nuove generazioni. "Sono profondamente onorata di ricevere il Collare d'Oro al Merito Sportivo da parte del Coni – ha dichiarato Lucia Aleotti – Questo riconoscimento conferma che la missione del Fair Play Menarini è di grande valore per lo sport e la società. Ringraziamo sentitamente il presidente Buonfiglio e il Coni per aver riconosciuto nel Fair Play Menarini un partner di valori universali".
