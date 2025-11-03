(Adnkronos) – La curva nord della Lazio ricorda Vincenzo Paparelli a pochi giorni dal 46mo anniversario della morte del tifoso laziale ucciso nel 1979 da un razzo partito dalla curva sud.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Crollo Torre dei Conti a Roma, Smeriglio: “Prima salvare operaio, poi, valutazioni tecniche su cause”
Lep, affitti, banche, tasse e sanità: allarmi e richieste delle associazioni al Senato sulla manovra
Lazio, la curva nord ricorda Vincenzo Paparelli
(Adnkronos) – La curva nord della Lazio ricorda Vincenzo Paparelli a pochi giorni dal 46mo anniversario della morte del tifoso laziale ucciso nel 1979 da un razzo partito dalla curva sud.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.