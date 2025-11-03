Boschi: “Con Giulio Berruti è finita, dispiacere profondo”

(Adnkronos) – La relazione con Giulio Berruti è terminata? "Sì, purtroppo è vero, sì". Maria Elena Boschi, deputata di Italia viva, a Un giorno da pecora su Radiouno conferma la fine del rapporto con l'attore Giulio Berruti. "E' vero, anche se in questi casi fa molto fico e molto corretto dire ‘no comment'… Come sempre dopo la fine di una storia così importante penso che ci sia un dispiacere profondo per tutti", dice Boschi. La coppia si era formata nel 2019 con le prime foto pubblicate dai magazine. Nei mesi scorsi, complice la partecipazione a Pechino Express, Berruti si era espresso sulla volontà di avere un figlio. "Io e Maria Elena Boschi stiamo provando ad avere figli da un po'", le parole durante il programma.

