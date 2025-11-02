spot_img
domenica 2 Novembre 2025
spot_img

Wta Finals, Paolini ko con Sabalenka nel match inaugurale del gruppo Graf

adn-ultimora
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Esordio con sconfitta per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad (cemento, montepremi 15 milioni di dollari). Nel match inaugurale del gruppo intitolato a Steffi Graf l'azzurra, numero 8 del mondo, cede alla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking Wta con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 10 minuti.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 
spot_img

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie