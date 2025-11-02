Verona-Inter 1-2, un autogol di Frese regala il successo ai nerazzurri

(Adnkronos) –
L’Inter trova i tre punti allo scadere. Al Bentegodi, nel lunch match della domenica di Serie A, i nerazzurri vincono 2-1 contro il Verona grazie a un’autorete nel finale di Frese. Nel primo tempo le reti di Zielinski e Giovane. La squadra di Chivu sale a quota 21 punti, seconda a –1 dal Napoli.
L’Inter è chiamata a dare continuità al convincente successo contro la Fiorentina, mentre il Verona va ancora a caccia della prima vittoria in campionato. I nerazzurri partono forte e ci provano subito con Zielinski e Lautaro, i primi a creare pericoli dalle parti di Montipò. Al 16’ ecco il vantaggio con un’azione da manuale del calcio: cross morbido di Calhanoglu da calcio d’angolo e piatto al volo di Zielinski sotto l’incrocio per il vantaggio. Applausi della panchina di Chivu. I gialloblù però non si perdono d’animo e cercano subito di imbastire la reazione: il più attivo è Belghali, più volte propositivo sulla fascia. L’Inter ha un’altra grande chance con il colpo di testa di Bastoni al 27’, parato di Montipò, poi tira il freno a mano e al 40’ subisce il pari di Giovane. L’attaccante, innescato da Belghali, scarica un bel destro in diagonale e fulmina Sommer per l’1-1. Equilibrio all’intervallo. L’avvio di ripresa è all’insegna dello studio. Il Verona prova ad accelerare in un paio di occasioni, sempre con Giovane, ma non crea pericoli veri dalle parti di Sommer. L’Inter fa più fatica a costruire e Chivu opra per il triplo cambio al 56’. Dentro Barella, Pio Esposito e Dumfries e fuori Zielinski, Bonny e Luis Henrique. Qualche minuto dopo entra anche Dimarco al posto di Carlos Augusto e proprio l’esterno nerazzurro crea forse l’unico pericolo della ripresa. Il terzino, servito da Pio Esposito, arriva dalle parti di Montipò. Il portiere gialloblù chiude però lo specchio e salva il risultato. Nel finale, l’Inter lancia l’assalto e al 94’ trova il vantaggio in maniera fortunata. Cross dalla trequarti di Barella, pallone che trova la sfortunata deviazione di Frese e autogol decisivo per l’1-2 nerazzurro. Chivu trova i tre punti al fotofinish e tira un sospiro di sollievo. L'Inter tornerà in campo mercoledì, in Champions League contro il Kairat Almaty.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Verona-Inter 1-2, un autogol di Frese regala il successo ai nerazzurri
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.