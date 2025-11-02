Verona-Inter 1-2, un autogol di Frese regala il successo ai nerazzurri

(Adnkronos) –

L’Inter trova i tre punti allo scadere. Al Bentegodi, nel lunch match della domenica di Serie A, i nerazzurri vincono 2-1 contro il Verona grazie a un’autorete nel finale di Frese. Nel primo tempo le reti di Zielinski e Giovane. La squadra di Chivu sale a quota 21 punti, seconda a –1 dal Napoli.

L’Inter è chiamata a dare continuità al convincente successo contro la Fiorentina, mentre il Verona va ancora a caccia della prima vittoria in campionato. I nerazzurri partono forte e ci provano subito con Zielinski e Lautaro, i primi a creare pericoli dalle parti di Montipò. Al 16’ ecco il vantaggio con un’azione da manuale del calcio: cross morbido di Calhanoglu da calcio d’angolo e piatto al volo di Zielinski sotto l’incrocio per il vantaggio. Applausi della panchina di Chivu. I gialloblù però non si perdono d’animo e cercano subito di imbastire la reazione: il più attivo è Belghali, più volte propositivo sulla fascia. L’Inter ha un’altra grande chance con il colpo di testa di Bastoni al 27’, parato di Montipò, poi tira il freno a mano e al 40’ subisce il pari di Giovane. L’attaccante, innescato da Belghali, scarica un bel destro in diagonale e fulmina Sommer per l’1-1. Equilibrio all’intervallo. L’avvio di ripresa è all’insegna dello studio. Il Verona prova ad accelerare in un paio di occasioni, sempre con Giovane, ma non crea pericoli veri dalle parti di Sommer. L’Inter fa più fatica a costruire e Chivu opra per il triplo cambio al 56’. Dentro Barella, Pio Esposito e Dumfries e fuori Zielinski, Bonny e Luis Henrique. Qualche minuto dopo entra anche Dimarco al posto di Carlos Augusto e proprio l’esterno nerazzurro crea forse l’unico pericolo della ripresa. Il terzino, servito da Pio Esposito, arriva dalle parti di Montipò. Il portiere gialloblù chiude però lo specchio e salva il risultato. Nel finale, l’Inter lancia l’assalto e al 94’ trova il vantaggio in maniera fortunata. Cross dalla trequarti di Barella, pallone che trova la sfortunata deviazione di Frese e autogol decisivo per l’1-2 nerazzurro. Chivu trova i tre punti al fotofinish e tira un sospiro di sollievo. L'Inter tornerà in campo mercoledì, in Champions League contro il Kairat Almaty.

