domenica 2 Novembre 2025
Trovato morto con ferite alla testa nell’androne di un palazzo, giallo a Napoli

adn-ultimora
(Adnkronos) – Giallo a Napoli, dove un uomo di 59 anni è stato trovato morto questa notte nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168. Sulla testa sarebbero state trovate ferite sulla cui origine sono in corso accertamenti.  Sul posto carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni a Teduccio impegnati nelle indagini.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

