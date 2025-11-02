spot_img
domenica 2 Novembre 2025
Torino-Pisa 2-2, doppietta di Moreo poi la rimonta granata

(Adnkronos) – Torino e Pisa pareggiano 2-2 in un match valido per la decima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Per i nerazzurri doppietta di Moreo, a segno al 13' e al 29' su rigore; per i granata gol di Simeone al 42' e Adams al 48'. In classifica il Torino è decimo con 13 punti insieme a Sassuolo e Atalanta, il Pisa 17° a quota 6.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

