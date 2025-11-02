Serie A, oggi Milan-Roma 0-0 – Il big match in diretta

(Adnkronos) –

Milan e Roma tornano in campo oggi, domenica 2 novembre, nel posticipo della decima giornata della Serie A. I giallorossi, dopo il pareggio tra Napoli e Como, con una vittoria conquisterebbero il primo posto solitario in classifica a 24 punti. Con un successo, il Milan aggancerebbe la Roma a quota 22. Calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Milan-Roma? La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Il match sarà disponibile anche sull'app di Dazn in streaming. La sfida tra rossoneri e giallorossi è la prima sfida del campionato 2025/2026 che sarà trasmessa in chiaro da Dazn e sarà visibile gratis per circa 2 milioni di utenti Nel prossimo turno di campionato, il Milan sarà impegnato al Tardini contro il Parma (venerdì 7 novembre alle 20:45), mentre i giallorossi ospiteranno l'Udinese all'Olimpico (domenica 9 novembre, alle 18).

