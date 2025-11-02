Insediata la nuova segreteria provinciale del PD di Perugia: ecco nomi e deleghe

Si è ufficialmente insediata la nuova segreteria provinciale del Partito Democratico di Perugia, con l’obiettivo di avviare una fase di rilancio e radicamento sul territorio. La prima riunione si è svolta giovedì 30 ottobre, durante la quale sono state poste le basi per un lavoro condiviso già operativo da subito.

Le quattro direttrici strategiche

Il progetto della nuova segreteria si articola su quattro assi principali. Il primo riguarda il rafforzamento della presenza del PD in tutti i territori, a partire dai centri più piccoli, considerati presidi fondamentali di partecipazione democratica e coesione sociale.

Parallelamente, l’obiettivo è ricostruire una rete organizzata e viva, valorizzando il ruolo dei circoli e promuovendo un coinvolgimento attivo di iscritti e simpatizzanti. Un altro pilastro centrale sarà l’elaborazione politica sui temi chiave dell’agenda democratica: sviluppo economico sostenibile, sanità pubblica, tutela dell’ambiente, lavoro e politiche giovanili.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla valorizzazione della tradizione delle Feste dell’Unità, considerate strumenti di socialità, confronto e partecipazione popolare.

Le parole del segretario Baldini

“La nostra segreteria è la sintesi di capacità, competenze e passione”, ha dichiarato il segretario provinciale Lodovico Baldini. “A ciascun membro ho affidato deleghe politiche radicate nei territori, nel mondo del lavoro e nelle realtà sociali. Vogliamo costruire una nuova stagione della politica, fondata sull’ascolto e sulla capacità di dare risposte concrete alle sfide più urgenti”.

Baldini ha sottolineato come “il nostro partito vive grazie all’impegno quotidiano di segretari, dirigenti, iscritti, militanti e amministratori: tutti insieme dobbiamo contribuire a un’elaborazione politica orientata al bene comune”.

Una rappresentanza territoriale completa

Dal Perugino all’Alto Chiascio, dal Trasimeno all’Alto Tevere, dall’Assisano alla Media Valle fino alla Valnerina: tutti i territori della provincia sono rappresentati nella nuova segreteria, chiamata a dare “voce, gambe, testa e cuore” all’organismo provinciale.

La squadra provinciale avrà il compito di collaborare, sostenere e indirizzare politicamente le amministrazioni locali, sia dove il PD governa sia dove opera all’opposizione, con il bene comune come bussola dell’azione politica.

La composizione della segreteria

Ecco i nomi dei membri della nuova segreteria provinciale con le relative deleghe:

Donatella Casciarri – Presidente Assemblea

Antonio Candeliere – Tesoriere

Massimo Alunni Proietti – Responsabile Organizzazione

Federico Balducci – Coordinatore Segreteria

Francesca Pasquino – Capogruppo PD Provincia di Perugia

Antonello Faloci – Tesseramento

Paolo Pallucchi – Circoli e radicamento

Niccolò Ragni – Enti locali

Marco Cassetta – Innovazione tecnologica e digitale

Ines Radicchia – Lavoro, politiche per l’occupazione

Anna Maria Massai – Partecipazione, attuazione iniziative politiche e Feste dell’Unità

Elisa Bagatti – Affari istituzionali e Inclusione

Marco Cannoni – Agricoltura

Gabriele Palandruzzi – Politiche giovanili

Raffaello Di Benedetto – Attività economiche e Governo del territorio

Irene Falcinelli – Terzo settore, Cultura, Formazione

Marco Emili – Piccoli comuni e Aree interne

Emanuela Vici – Sanità e Servizi sociali

Alessandro Torrini – Cooperazione internazionale e disuguaglianze

Umberto Magni – Diritto alla casa e Politiche migratorie

Luciano Tavernelli – Ambiente e Transizione ecologica

Moreno Landrini – Diritti civili e sociali

Giovanni Manca – Coordinamento programmatico

Federico Cesaretti – Associazionismo e volontariato

Stefano Porzi – Valorizzazione territorio e paesaggio