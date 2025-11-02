Che tempo che fa, da Greta Thunberg a Burioni: gli ospiti di oggi domenica 2 novembre

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento, oggi domenica 2 novembre 2025, con 'Che Tempo Che Fa', dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery. Come sempre ad accompagnare Fabio Fazio in studio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tanti gli ospiti della puntata di oggi. Tra loro Greta Thunberg, simbolo globale della lotta per il clima e dell’impegno per la pace, a meno di un mese dalla fine della detenzione in Israele, terminata lo scorso 6 ottobre con il suo arrivo all’aeroporto di Atene. Il 1° settembre l’attivista svedese si era imbarcata da Barcellona alla volta di Gaza insieme alla Global Sumud Flotilla, la più grande missione umanitaria civile della storia, di cui è tra gli organizzatori, viaggiando fino alla notte del 1° ottobre, quando le imbarcazioni sono state intercettate dalla marina israeliana e tutti gli attivisti, circa 400 persone, sono stati arrestati e portati al porto israeliano di Ashdod. Antonella Clerici, presto al timone della sesta edizione di 'The Voice Senior' e conduttrice, in quasi quarant’anni di straordinaria carriera, di programmi entrati nella storia della Tv italiana. La pluripremiata scrittrice canadese Margaret Atwood, celebre in tutto il mondo per romanzi cult come 'Il racconto dell’ancella' e in uscita con la sua autobiografia 'Le nostre vite'. E ancora: Luca Argentero e Valentina Lodovini, protagonisti del nuovo film di Alessandro Genovesi 'Una famiglia sottosopra' presentato all’ultima edizione di Alice nella città; Ornella Vanoni; Gad Lerner; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi, in occasione del Centesimo Anniversario dalla nascita del padre, cui è dedicato il volume '100 pensieri ribelli per cambiare il mondo' a cura di Eliana Liotta; Michele Serra. A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo' con: Antonella Clerici; Suor Myriam e Suor Eleonora, protagoniste dello show 'La Cucina delle Monache' su Food Network; Carl Brave, live con il nuovo singolo 'Occhiaie' e attualmente in tour con 'Notti Brave Amarcord Tour'; Nino Frassica; Mara Maionchi; Cristiano Malgioglio; Enzo Iacchetti; la Signora Coriandoli; il ballerino di 'Ballando con le stelle' Simone Di Pasquale; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Gigi Marzullo.

