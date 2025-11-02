spot_img
domenica 2 Novembre 2025
Ancora droni sul Belgio, nuovo avvistamento su una base militare di Kleine Brogel

(Adnkronos) – Un drone è stato avvistato sulla base aerea di Kleine Brogel in Belgio nella tarda serata di ieri per la seconda volta in meno di 24 ore. Lo hanno riferito i media locali. L'avvistamento avviene appena un giorno dopo che diversi droni erano stati avvistati sulla stessa base aerea, ha annunciato il ministro della Difesa belga Theo Francken. Dopo il secondo incidente, un elicottero della polizia si è lanciato all'inseguimento ma non è riuscito a intercettare il drone, ha riferito il quotidiano belga VTM Nieuws. Sebbene non sia stato confermato ufficialmente, si ritiene che la base aerea ospiti armi nucleari statunitensi nell'ambito degli accordi di condivisione nucleare della Nato. La base dovrebbe anche ospitare i caccia F-35 a partire dal 2027.  
