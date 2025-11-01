(Adnkronos) – L'Udinese supera 1-0 l'Atalanta in un match valido per la decima giornata di Serie A, disputato al Bluenergy Stadium di Udine. A decidere la partita il gol di Zaniolo al 40'. In classifica i friulani che ritrovano la vittoria dopo il ko dell'Allianz Stadium con la Juventus, agganciano proprio i bianconeri e il Bologna al sesto posto con 15 punti, mentre i bergamaschi, al primo ko stagionale in campionato, restano fermi a quota 13 in decima posizione insieme al Sassuolo.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Udinese-Atalanta 1-0, al Bluenergy Stadium decide Zaniolo
(Adnkronos) – L'Udinese supera 1-0 l'Atalanta in un match valido per la decima giornata di Serie A, disputato al Bluenergy Stadium di Udine. A decidere la partita il gol di Zaniolo al 40'. In classifica i friulani che ritrovano la vittoria dopo il ko dell'Allianz Stadium con la Juventus, agganciano proprio i bianconeri e il Bologna al sesto posto con 15 punti, mentre i bergamaschi, al primo ko stagionale in campionato, restano fermi a quota 13 in decima posizione insieme al Sassuolo.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.