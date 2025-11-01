Sposato, padre di tre figli: chi era Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco

(Adnkronos) – Sposato, padre di tre figli: si chiamava Aniello Scarpati e aveva 47 anni, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco, l'agente morto nella notte in un tragico incidente stradale nel Napoletano. Secondo una prima ricostruzione, insieme al collega alla guida erano in via Europa a Torre del Greco durante normali controlli notturni, quando un suv proveniente dal senso opposto di marcia avrebbe improvvisamente travolto frontalmente la volante della Polizia di Stato. “Un altro poliziotto ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere. L’Assistente Capo Aniello Scarpati era uno di noi, iscritto al Coisp. E' morto in servizio dopo che un suv, guidato da un uomo che si è poi dato alla fuga, ha invaso la corsia opposta travolgendo a folle velocità la volante in cui Scarpati si trovava insieme a un collega, dice all'Adnkronos Domenico Pianese, segretario generale del Coisp. "Episodi come questo ci ricordano quanto oggi indossare la divisa sia diventato sempre più difficile. Lo ricordiamo come un ottimo poliziotto, sempre disponibile verso i colleghi e vicino ai cittadini. Esprimiamo il nostro profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla sua famiglia, alla moglie e ai suoi tre figli, e tutta la solidarietà al collega rimasto gravemente ferito. È drammatico – continua il sindacalista – che la vita di chi garantisce la sicurezza di tutti sia spezzata dall’incoscienza e dall’irresponsabilità altrui. Servono pene più severe e un segnale forte da parte dello Stato affinché nessuno possa pensare di fuggire dopo aver causato la morte di un poliziotto”.

